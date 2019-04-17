Yücel Yılmaz'dan Hasan Arslan'a ziyaret

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı CHP'li Selman Hasan Arslan'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu. Beraberinde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Yaşar Karabulut, Büyükşehir Belediyesinin daire başkanları ile birlikte Edremit Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Selman Hasan Arslan tarafından kapıda karşılanan Yılmaz, yeni dönemin Edremit'e ve Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi. Edremit Belediye Başkanı Arslan'da programında olmamasına rağmen Yılmaz'ın yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti, artık seçimlerin geride kaldığını hizmet zamanı oluğunu ifade etti. Başkan Arslan, “Halkımızın tercihi ile sizler Büyükşehir Belediyesi'nde, bizlerde Edremit Belediyemizde göreve geldik. Artık siyasi kimliğimizi bir kenara bıraktık. Hizmet için “neler yapabiliriz” diye karşılıklı görüş alışverişi içerisinde olacağız. Büyükşehir belediyesi olarak sizlerin sorumluluğunda olan konularda Edremit'in ihtiyacı olan konularda gerekli desteği göstereceğinize inanıyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da samimi bir şekilde karşılandıklarını ve gösterilen misafirperverlik nedeniyle teşekkür ederek, “İlçelerdeki yatırımlarımızla ilgili bir takvim oluşturacağız ve bu takvime göre sizlerle iletişim halinde birlikte hayata geçireceğiz. Balıkesirimizin her bir köşesine olduğu gibi Edremit ilçemize de hak ettiği gerekli hizmetleri yapacağız” dedi. Ziyaretin anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Arslan'a tablo hediye etti. Ziyarette Büyükşehir ve ilçe belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.