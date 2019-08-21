Yücel Yılmaz:"Hizmetin siyaseti olmaz"

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı'nda vatandaşlarla panele katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Bambaşka bir Edremit'i, bambaşka bir Körfez'i, bambaşka bir Balıkesir'i birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de ortak aklı kullanıp tek yürek hareket etmemiz gerekiyor. Gelin kardeş olalım, hep beraber şehrimizi ayağa kaldıralım" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. Stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel Yılmaz sonrasında ise katıldığı "Yerel Yönetimler ve Medya" konulu panelde Gazeteci Erhan Öztürk'ün sorularını yanıtladı, projeleri ve belediyecilik anlayışı ile ilgili açıklamalar yaptı.

Katılımcı ve çevre dostu belediyecilik ilkelerini çok önemsediklerini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Yapacağımız her işte hemşehrilerimiz ve paydaşlarla istişare ederek kararlar veriyoruz. Büyükşehir olarak vatandaşa rağmen bir şey yapmamız mümkün değil" dedi. Çevre ile barışık tertemiz bir kent gayesiyle çalışmalarına yön verdiklerini dile getiren Yılmaz, şehirli olmak ve birlikte yaşama kültürünü geliştirmek adına projeler yaptıklarını söyledi.

Şehre ve insanına dair ihtiyaçları tespit ederek planlamaları yaptıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Sana göre, bana göre diyerek değil insanımızın hak ve hukukunu göz ederek çalışmamız gerekiyor. Biz birlikte yaşıyoruz, bu nedenle hizmeti şahıslara indirgememiz mümkün değil. Toplum adına çalışıyor, kamu yararı ilkesini gözetiyoruz. Şehrimiz ve insanımız için tüm siyasi partilerimizle fikir birliği halinde hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Belediyelerin sürpriz gelirleri olmadığını bu nedenle bütçeyi en iyi şekilde planlayıp kullanarak topluma değer katmaları gerektiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, "Bunu sen ben ayrımı yapmadan birlikte planlamamız lazım. Bu benim veya sadece bir partinin tek başına karar vereceği bir şey değil, istişare edilmesi lazım. Bu noktada toplumsal mutabakatın sağlanmasına önemli katkı sağlayan kent konseylerini çok önemsiyorum. Çünkü akıllı belediye başkanı, gönüllülerle sonuç veren işler yapabilir" dedi.

"Gelin kardeş olalım, hep beraber şehrimizi ayağa kaldıralım" diyen Yücel Yılmaz, hizmetin siyaseti olamayacağını vurguladı. Bu şehrin kendilerine emanet olduğunu söyleyen Yılmaz, "Vatandaşa hizmeti götürürken ki süreç içerisinde siyaset yapmak hizmeti geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Burada hepimiz aynı havayı soluyor, aynı otobüse biniyor, aynı durakta duruyor, aynı yoldan geçiyoruz. Biz birlikte hareket edelim, vatandaşın ihtiyaç duyduğu ne varsa doğru insan kaynağı ve doğru finans ile bir an önce çözüme gidelim istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Belediye başkanının günü yönetme görevinin yanı sıra şehri geleceğe hazırlama görevinin de olduğunu kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, "50 yıl sonra, bizim yaptığımız hatalardan dolayı torunlarımız bedel ödememeli. Yaşadığımız şehrin geleceğini ve insanlarımızın yaşam standartlarını yönetmek için 20 ilçe belediye başkanımız ve ekipleriyle aynı masa etrafında toplanıyor, şehrimizin geleceğini birlikte planlıyoruz. Seçilen 20 belediye başkanımız şehri için doğru olanı yapmaya kendini kodlamış" dedi.

Bakanlıklar başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşla yapılacak projeler için işbirliği halinde olduklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz, hayata geçirmeye hazırlandıkları projelerin çoğununun çevre ve altyapı projeleri olduğunu vurguladı. Körfez bölgesinin sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya lazım olduğunu ifade eden Yılmaz, "Konsantrasyonumu bu bölgeye yoğunlaştırdım. Çevreden alt yapıya, ulaşımdan arıtma sistemlerinin güçlendirilmesine kadar çok sayıda projeyi hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.

Bölgenin dokusunu ve karakterini bozmadan yaşam standartlarını yükselteceklerini ifade eden Yücel Yılmaz, "Bambaşka bir Edremit'i, bambaşka bir Körfez'i, bambaşka bir Balıkesir'i birlikte inşa edeceğiz. Bunun için de ortak aklı kullanıp tek yürek hareket etmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz daha sonra vatandaşlardan gelen sorulara yanıt verdi.