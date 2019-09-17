İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yücel Yılmaz'ın kedisi ‘Pati' basın mensuplarının gözdesi oldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen Milli Mücadelenin 100’üncü yılında "Kuva-i Milliye Şehri Balıkesir" konulu sempozyumun tanıtım toplantısına sürpriz bir konuk katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Milli Mücadelenin 100'üncü yılında "Kuva-i Milliye Şehri Balıkesir" konulu sempozyumun tanıtım toplantısına sürpriz bir konuk katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın makamında barınan “Pati” isimli kedisi toplantının sonunda salona girdi. Pati isimli kedisini basın mensuplarıyla tanıştıran Yücel Yılmaz, kedisinin kendisine huzur verdiğini söyledi.


Basın toplantının sonunda Karesi Toplantı Salonu'na giren Yücel Yılmaz'ın British Shorthair cinsi Pati isimli kedisi basın mensuplarının ilgi odağı oldu. Basın mensuplarına kendisini sevdiren kedisinin makamında barındığını belirten Yücel Yılmaz, kedilerin kendisine huzur verdiğini ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.