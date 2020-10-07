Yük servis asansörü koptu, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinde kullanılan yük asansörünün kopması neticesinde bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi Akçay Caddesindeki bir iş yerinde yükleme için kullanılan yük asansörü birinci kattan koparak zemin kata çakıldı. Bu sırada H.Ö. isimli şahıs yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.