Yukarı Yapıcı Göleti'nden tarım alanlarının sulanması istendi

Erdek sınırları içinde yer alan Yukarı Yapıcı Göleti'nden tarım alanları yıllardır yararlanamıyor. Erdekli çiftçiler göletin sulama alanında kullanılmasını istiyor.

Erdek'te bulunan Yukarı Yapıcı Göleti, 2000 yılında su tutup 2004 yılında teslim alınmasına karşın bugüne kadar tarım alanlarının sulanmasında kullanılmadı. Zeytinciler ve çiftçiler Erdek ve Kapıdağ'da bulunan 1 milyon 50 bin zeytin ağacının yanı sıra tüm tarım arazileri için bir an önce sulama hizmetine açılmasını istedi.

Göletin yapımı

Göletin yapımı için 1984 yılında Yukarı Yapıcı, Belkıs, Çeltikçi, Aşağı Yapıcı ve Hamamlı köylerinin muhtarları, Erdek Kaymakamı M. Ergun Ünal döneminde yazılı başvuruda bulunarak, yapılacak bu göletin, bölge tarımına büyük katkılar sağlayacağını belirttiler. Ardından göletin yapılmasına karar verilerek çalışmalar başlatıldı.

2000 yılında, bin 700 hektar su toplama kapasitesi bulunan göletin yapımı tamamlandı.

2004 yılında teslim alınan gölet, o günden beri tarım alanlarının sulanmasına yönlendirilemedi. O günden bu yana atıl durumda bulunan göletin, tarıma yönlendirilememesi üzücü ve şaşırtıcı bulunurken, bir başka şaşırtıcı gelişme daha ortaya çıktı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ'nin, kısa bir süre önce Yukarı Yapıcı Göleti'nden, 2050 yılına kadar Erdek'e içme suyu için tahsis ettiği öğrenildi.