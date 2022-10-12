Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

Kavganın tarafları ilk olarak birbirini ittirdikten sonra, yumruklaşmaya başladı. Sorunu çözemeyen taraflar, daha sonra da birbirini taşladı.

Şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Organize Sanayi Bölgesi çevresi Savaştepe Yolu'ndaki iki kişinin araç içinde yaşadığı tartışma, araç dışına taştı. Araçtan inen iki vatandaş, bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumruklarını konuşturdu. Kavganın tarafları birbirinden uzaklaştıktan sonra, bu sefer de birbirini taşlamaya başladı. Kavga, anbean kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu anlaşılamadı.