Yunan Başkonsolos'tan vize merkezi müjdesi

İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, aralarında Ayvalık'ın da bulunduğu vize başvuru merkezlerinin bu yıl da faaliyetlerini sürdüreceğinin müjdesini verdi.

Geçtiğimiz yıllarda vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşların İzmir'e gidip işlemlerini yaptırabilmek için ortalama 2 gün zaman harcamalarının önüne geçen İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, Ayvalık Ticaret Odası'nın bünyesinde açılan vize merkezinin çalışmalarına devam edeceğini açıkladı. Argyro Papoulia yaptığı açıklamada, “Bu sene de, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu adına 1 Nisan'dan 30.09.2019 tarihine kadar Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme'de vize başvuru merkezleri faaliyette olacaktır” dedi.

İzmir Yunanistan Başkonsolosu Argyro Papoulia, “Daimi olarak veya yaz döneminde Yunan adaları ile bağlantılı olan bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarına daha iyi hizmet vermek için Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme Ticaret Odaları Başkanları ile işbirliği yaparak ilk kez geçen yıl bu girişimi başlattık. Kendimizi iki ülkenin ticaret, ulaştırma, turizm ve kültür alanlarındaki ilişkilerini komşu halkların yararına yönelik sürekli olarak güçlendirme ortak hedefine adadık” diye konuştu.