İhlas Haber Ajansı

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Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarından Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası açıklarından Türk kara sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-28) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak insani yardım yapıldı.

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