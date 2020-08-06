İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 32 sığınmacı Türkiye tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına geri itildi. Sığınmacıların Sarımsaklı Plajı açıklarında olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 kişiyi, Cunda Adası'na getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.