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Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye ölümden kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen iki ayrı lastik bottaki 74 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine bölgeye intikal etti. Sahih Güvenlik ekipleri, lastik botlardaki 74 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Ayvalık ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü ve işlemleri başlatıldı.

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