Yunanistan zeytin çekirdeği ile ısınacak

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 10 yıldan bu yana üretilen çevre dostu zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç edilmeye başlandı. Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikasında zeytinin işlenmesi sırasında ayrılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine giden çekirdek şimdi de Yunanistan'a ihraç edilmeye başlandı.

Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikasında üretilen zeytin çekirdeği yüksek kalorisi ve az olan kül oranı ve dumansız oluşuyla çevre dostu yakacak haline geldi. Yılda, yaklaşık bin ton dolayında çıkan zeytin çekirdeği yurdun değişik yerlerine gönderilirken, Yunanistan'a da ihraç edilmeye başlandı. Burhaniye'de piyasaya 25 kiloluk torbalarda verilen zeytin çekirdeği ihracat için de bin 400 kiloluk torbalarda hazırlandı. Zeytin çekirdeğinin tonu 600 liradan alıcı buluyor. Zeytin çekirdeğinin ilgi gördüğünü anlatan Burhaniye Tariş Müdürü Emrah Öztürk, “Kooperatifimizde yaklaşık 10 yıldan beri çekirdek üretiyoruz. Ürettiğimiz zeytin çekirdeğini ülkemizin her tarafına gönderiyoruz. Bu yıl da, kömürdeki pahalılıktan dolayı talep oldukça fazla. Van'dan Çanakkale'ye kadar yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. Daha önce de 2012 yılında Yunanistan'a çekirdek ihracatında bulunmuştuk. Bu yıl da Yunanistan'dan talep geldi. Tekrar bir anlaşma yaptık. İlk seferimize bu gün başlıyoruz. Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihraç ediyoruz. Zeytin çekirdeği çevre dostu bir yakıt. Temiz bir yakıt. Atığı külü olmayan bir yakıt. Yurt içindeki tedarikçilere 25 kiloluk çuvallarda teslim ederken, yurt dışına ise bin 400 kiloluk çuvallarda ihraç etmekteyiz” dedi.

Ayvalık'tan gelen Niyazi Artunca da, "Ben Ayvalıklıyım. Zeytin çekirdeğinin kıymetini Yunanlılar da öğrendi. Şu anda Yunanistan'a ihracat yapıyoruz. İyi bir yakıttır. Çevre dostudur. Herhangi bir kirliliği yoktur" dedi. Zeytinci İbrahim Tuna ise, “Zeytinin yağından olduğu gibi, yakıt olarak da zeytin çekirdeğinden çok memnunuz. Kömür kadar kalorisi yüksek olan bir nimet. Yakıt olarak kullanıyoruz. İhracat olarak da büyük bir katma değerdir. Döviz sağlamaktadır. Yunanistan'a Burhaniye'mizden zeytin çekirdeği ihracatı yapılmaktadır. Ülkemize döviz kazandırılmaktadır” dedi.