Yunus ekipleri silah ve uyuşturucuya geçit vermiyor

Balıkesir'de görev yapan Motosikletli Polis Timi Yunus ekipleri il genelinde silah taşıyan kişilere ve uyuşturucuya geçit vermiyor.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği Yunus Timleri ve Trafik ekipleri sorumluluk bölgesinde suça ve suçluya geçit vermedi. Yol kontrollerinde incelenen şüpheliler ve araçlarda ise çeşitli çap ve markalarda 2 adet pompalı tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bu silahlarla birlikte 89 adet dolu kartuş, 51 adet kurusıkı fişeği, 5 adet fişek ve 1 adet muşta ele geçirdi. Yunus timlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kapsamında yaptığı çalışmalarda ise 14 adet uyuşturucu niteliğinde hap ele geçirildi.

Sürücü belgesi olmayan 7 kişiye trafik ekiplerince gerekli cezai işlemler uygulanmış, sigortası olmayan 1 araç trafikten men edilerek otoparka çektirildi.