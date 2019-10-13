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Yunuslar göz açtırmıyor

Balıkesir’deki motosikletli yunus timleri, araç ve şahıs aramasında silah, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir'deki motosikletli yunus timleri, araç ve şahıs aramasında silah, av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.


Balıkesir'de motosikletli yunus timleri, suç ve suçlular ile mücadeleye büyük destek veriyor. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli gördükleri Ö.G. ve F.Ü. adlı şahıslardan ruhsatsız silah ele geçirdi.


Otomobillerde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 6 adet fişek ele geçirdi.

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