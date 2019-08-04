Yunuslar uyuşturucu madde yakaladı

Balıkesir’de motosikletli polis timleri, durumlarından şüphelendikleri 2 kişinin üstünde 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Balıkesir'de motosikletli polis timleri, durumlarından şüphelendikleri 2 kişinin üstünde 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Yunus polisleri, görevleri sırasında durumundan şüphelendikleri iki kişinin üstünü aradı. Aramada 37 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıslar Bahçelievler Polis Merkezi görevlilerine teslim edilerek haklarında işlem başlatıldı.