Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe

Balıkesir'de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 217 adet uyuşturucu hap çıktı. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda 217 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda S.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aynı suçtan bin 660 TL. para cezası olduğunun anlaşılması üzerine, gerekli işlemler için araçta bulunan diğer 5 kişi ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.