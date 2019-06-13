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Yunuslardan uyuşturucu satıcılarına darbe

Balıkesir’de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 217 adet uyuşturucu hap çıktı.

Balıkesir'de motorize Yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 217 adet uyuşturucu hap çıktı. Araçta bulunan 6 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramalarda 217 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan GBT sorgusunda S.G. isimli şahsın uyuşturucu ticareti yapma suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aynı suçtan bin 660 TL. para cezası olduğunun anlaşılması üzerine, gerekli işlemler için araçta bulunan diğer 5 kişi ile birlikte Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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