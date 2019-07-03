Yunuslardan uyuşturucuya geçit yok

Balıkesir'de Motorize Yunus ekipleri 2 otomobilde şüphe üzerine yaptığı aramada uyuşturucu hap ve silah ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube bünyesinde faaliyet gösteren Motorize Yunus Timleri, Altıeylül ve Karesi ilçelerinde yaptığı çalışma ve uygulamalarda şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde yapılan aramalar neticesinde araçta 34 adet uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobilde bulunan H.K., M.K. ve B.S.Ç. gözaltına alan ve ele geçirilen uyuşturucuya el koydu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.