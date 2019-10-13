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Yusuf Eren son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Haberci Gazetesi çalışanlarından Mustafa Atik’in kayın pederi Yusuf Eren (91) son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Haberci Gazetesi çalışanlarından Mustafa Atik'in kayın pederi Yusuf Eren (91) son yolculuğuna uğurlandı.


Balıkesirli gazeteci Mustafa Atik'in kayın pederi Yusuf Eren hayatını kaybetti. Uzun süreden beri hastanede tedavi altında bulunan Yusuf Eren hayata gözlerini kapattı. Eren'in cenazesi Toygar Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanında toprağa verildi. Mustafa Atik ve Eren ailesini bu acılı gününde dost, akraba ve yakınları yalnız bırakmadı.

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