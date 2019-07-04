Yusuf Koç LGS şampiyonu ile bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan 1 Milyon 29 Bin 555 öğrencinin girdiği Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alan Sıla Özkan, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç tarafından altın ile ödüllendirildi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç “İlçemiz adına gerçekten kendileri ile gurur duyduğumuz bu başarılı öğrencimiz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavı'nda 500 tam puan alarak göğsümüzü kabarttı. Bu başarıda sadece öğrencimizin çalışmaları değil öğretmenlerimizin, idarecilerimizin emekleri de göz ardı edilemez. Ayrıca eğitimde ailenin rolü yadsınamaz. Öğrencimizin bu başarısında emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencimizin ailesini tebrik ediyorum.'' dedi.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç birinci olan öğrenci ile öğrencinin çalışma şekli hakkında öğrenciden bilgi aldı. 500 tam puan alarak birinci olan Sıla Özkan “Düzenli olarak ders çalıştım. Konu tekrarlarını sürekli yaptım. Çok fazla olmasa da test çözdüm ama çok fazla kitap okudum. Bu başarımın özellikle kitap okumaya borçlu olduğunu değerlendiriyorum. Önümüzdeki yıllarda sınava girecek olan arkadaşlarıma çok fazla kitap okumalarını ve kitap okumayı hayatlarının bir parçası haline getirmelerini tavsiye ediyorum.'' dedi.

Öğrencinin düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etmesinin ardından Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sınavı'nda Türkiye birincisi olan Sıla Özkan'ı tebrik ederek üst öğrenim hayatında da başarılarının devam etmesini diledi. Öğrencinin bu başarıya ulaşmasında sergilemiş olduğu çaba ve emeğine karşılık Sıla Özkan'ı altın ile ödüllendirdi.