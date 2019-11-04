Yüz bin ağaç tohumunu toprakla buluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Salur Mahallesinde bir araya gelen çevre gönüllüleri 10 binlerce ağaç tohumunu toprakla buluşturdu.

Manyas'ta çevrecilerden örnek davranışta bulunarak 10 binlerce ağaç tohumu toprakla buluştu. Manyas'lı çevre gönüllüsü Bülent Kilercioğlu'nun sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen onlarca çevre gönüllüsü Manyas'ın kırsal Salur Mahallesinde mülkiyeti belediyeye ait arazi de 10 binlerce orman ağacın fidesini ektiler. Çevreci Kilercioğlu ormanlardan temin ettiği yaklaşık 100 bin adet meşe palamudu, ligustrum (kutbağrı),dişbudak, kestane ve Afrika akasyası tohumlarını sosyal medyadan yaptığı çağrıya yanıt bularak daha önce yeri hazırlanan alana birlikte ekimini yaptılar.

Bandırma ve Gönen TEMA Vakfı ile Bandırma Kent Konseyi, Bizim Çocuklar Sanat Kültür ve Doğa Derneği üyelerinin de katıldığı çok sayıda çevre gönüllüsü 10 binlerce tohumu toprakla buluşturdu. Etkinliği organize eden çevre gönüllüsü Bülent Kilercioğlu, bir yıl sonunda filizlenen ve fide halini alan orman ağaçlarını isteyen çevre gönüllüleri ve çevreci kuruluşlara ücretsiz olarak dağıtacağını söyledi. Bülent Kilercioğlu “ Doğaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz, bu yıl oldukça fazla orman yangını meydana geldi. Herkes üzülüyor ama bunun için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Her şeyi devletten beklemememiz gerekiyor. Yanan bölgeleri ağaçlandırmak, burada yetişen fidanları isteyen ücretsiz alıp, kendi bölgesinde etkinlik ve bireysel olarak ağaçlandırmasını sağlamak ve böylece doğaya katkı sağlamak amacımız” dedi.