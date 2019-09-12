İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüzer restoran battı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahilde hizmet veren balık restoran teknesi battı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde hizmet veren balık restoran teknesi battı.


Uzun yıllardır balıkhanenin yanındaki sahil kısmında vatandaşlara Balıkçı Fevzi Restoran olarak hizmet veren tekne gece saatlerinde battı. Tekne gece 01.00 sularında battı. Sabah saatlerinde gelen restoran çalışanları yarı batık olan teknenin içerisindeki malları dışarı çıkartmayı başardı. Olay yerine 250 tonluk vinç çağırıldı. Batan teknenin ön kısmı halatla kaldırıldı. Teknenin içesinde yaklaşık 500 ton deniz suyu motorlorla tahliye edildi. Kurtarma operasyonu meraklı vatandaşların ilgisini çekti. Alt kısmı çürüyüp delinen teknenin dışarı alınmasından sonra onarılıp yeniden hizmetine devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.