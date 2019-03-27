Balıkesir'in Manyas ilçesinde Orman Haftası sebebiyle yüzlerce fidan toprakla buluştu. Manyas merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan alana ilçedeki kurum amirleri ve öğrenciler tarafından yüzlerce fidan ekildi. Orman haftası nedeniyle düzenlenen fidan dikim törenine Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, daire amirleri, Manyas Anadolu Lisesi, Atatürk ve İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri katıldılar.

Fidan dikimi öncesi Manyas Orman İşletme Şefi Eren Cesur, fidan dikimi konusunda bilgi verdi. Daha sonra alana sahil çamı,çınar ve fıstık çamı fidanlarından oluşan yaklaşık 300 fidan dikildi.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya “Birçok canlı türünün doğal yaşam alanını oluşturan ,erozyon oluşumuna engel olan ormanlar, dünya nüfusunun hızla artması ve sanayileşmenin olumsuz etkisiyle hızla yok olmaktadır. Bu durumun bilincinde olan bizler, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için her zaman olduğundan daha fazla ağaçlandırma yapmak mecburiyetindeyiz” dedi.