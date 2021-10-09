Yüzlerce genç ödüllü bisiklet yarışına katıldı

si düzenlenen Geleneksel Adnan Menderes Amatör Bisiklet Yarışları farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. dereceye girenler gençler ödüllerini il protokolünden aldı.

Bisiklet sporuna gönül veren çok sayıda bisikletçi her yıl olduğu gibi bu yıl da yarışlara büyük ilgi gösterdi. Yarışlar 23 Nisan Şehit Deniz Göçkün İlkokulu önünde start aldı. Adnan Menderes Mahallesi'nin sokaklarında yarışan sporcular birbirlerini geçmek için zorlu hava koşullarına rağmen kıyasıya yarıştı. Amatör Spor Haftası kapsamında Geleneksel Bisiklet Yarışları amatör bisikletçilerin zorlu mücadelesi ile sona erdi. Çeşitli kategorilerde yaş gruplarına göre yarışı tamamlayan ve derece alan sporculara madalya, top ve bisiklet hediye edildi. Heyecanın doruklarda olduğu yarışmada dereceye girenler ödüllerini il protokolünden aldı. Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu yarışmacıları yalnız bırakmadı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, amaçlarının gençleri ve çocukları çeşitli spor etkinlikleriyle buluşturarak amatörlükten profesyonelliğe yönlendirmek olduğunu belirterek, amatör spor haftasıyla da çocuklarımıza farkındalık kazandırarak onları sürekli spor içinde tutmak olduğunu söyledi.