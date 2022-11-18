Zabıta pazaryerlerini denetliyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kurulan semt pazarlarında denetlemelerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri denetimler dahilinde tezgah, etiket ve tartı kontrollerini yapıyor.

Burhaniye'de kurulan semt pazarlarındaki alışverişlerin sağlıklı ve güvenli şekilde yapılması için denetimler yapan Burhaniye Belediye Zabıtası, fiyat etiketi, tartı kontrolleri ve tezgahların nizamını kontrol ediyor. Tezgahtarlara satışı yapılan her ürünün etiketinin bulunması konusunda uyarıda bulunulurken, tartı aletlerini doğru çalışıp çalışmadığı da denetleniyor.

Vatandaşların da şikayetlerini ele alan Zabıta Müdürlüğü, pazaryerlerinde kurallara uymayan esnafa da encümen kararları doğrultusunda idari yaptırım uyguluyor.