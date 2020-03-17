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Zabıta'dan 24.00 denetimi

İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.

İçişleri Bakanlığının Coronavirüs tedbirlerine ilişkin olarak Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi zabıta ekipleri 24.00'da belirlenen işyerlerinin kapatılıp kapatılmadığını denetledi.


İçişleri Bakanlığının coronavirüs tedbirlerine karşı yayınlamış olduğu yazıda, saat 24.00 itibari ile kapatılması gereken ve bakanlıktan gelecek yeniden açılma tarihi ile bilgiye kadar "geçici süreyle" kapalı kalacak işyerlerini tek tek kontrol edildi ve işyeri sahipleri ile çalışanlarına bilgi verildi. Zabıta ekipleri Coronovirüsün yayılmaması için bu işyerleri ile ilgili denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek.

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