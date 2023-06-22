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Zabıtadan kaldırım işgaline sınır belirleyen müdahale

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaldırım işgali sınırlarını aşan esnafa yönelik işgal sınırları çizerek fazla işgallerin kaldırılma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Erdek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaldırım işgali sınırlarını aşan esnafa yönelik işgal sınırları çizerek fazla işgallerin kaldırılma çalışmalarını gerçekleştirdi.


Balıkesir'in Erdek ilçesi Erdek Belediye Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; ilçe genelinde kaldırım işgal denetim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddeler ile sokak ve kaldırımları işgal eden esnafa yönelik denetim ve kontrollerini sürdüren ekipler, faaliyet gösteren iş yerlerinin işgal ettikleri alanları düzenleyerek ve işgal sınırları çizerek fazla işgallerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarını gerçekleştirdi.

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