Zabıtadan pide ve hijyen Denetimi

Denetimlerde temizlik ve hijyenin yanı sıra pidelerin gramları ölçüldü, çalışanların sağlık belgeleri incelendi.

Dursunbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bulunan tüm ekmek fırınlarında Ramazan pidesi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde fırıncılar hijyen ve gramaj konularında uyarıldı.

Ramazanın ilk gününden itibaren denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri tüm fırınlarda detaylı denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin denetimler esnasında çalışanların ve iş yerinin temizliğinin yanı sıra gramaj ve pide yapımında kullanılan malzemelerin titizlikle incelediği denetimde, temizlik ve hijyen konusunda eksiklikleri görülen işletme sahipleri uyarıldı. Pidelerin tek tek ve çoklu olarak tartıldığı tartım kontrolünde Fırıncılar Pidelerin 300 ve 600 gram dışında üretilemeyeceği hususunda uyarıldı. 300 gram pidenin 2.50 TL, 600 gram pidenin ise 5 TL'ye satıldığını belirten fiyat listesinin de görünen bir yere asılması gerektiğini hatırlatıldı.