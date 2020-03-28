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Zabıtanın iple imtihanı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkamayan vatandaşlara yardımcı olan zabıta memurunun yaşlı kadına uzattığı ip ile muhabbeti ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korona virüs salgını nedeni ile sokağa çıkamayan vatandaşlara yardımcı olan zabıta memurunun yaşlı kadına uzattığı ip ile muhabbeti ortaya renkli görüntüler çıkardı.


İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama, yasaklama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi bulunmayan vatandaşların ihtiyaçları Sındırgı Sosyal Vefa Destek ekibi tarafından giderilmeye başlandı.


Sosyal Vefa destek hattına gelen talepleri karşılamaya çalışan Sındırgı Zabıta memuru Nuh Yüksel Özdemir'in 65 yaş üstü vatandaşla yaşadığı ip muhabbeti renkli görüntüler ortaya koydu. Vatandaşın market ihtiyaçlarını karşılan Özdemir teslim ederken teması azaltmak için ikinci kata ip atarak poşetleri teyzeden iple çekmesini söyledi. Arada yaşanan samimi diyalog ise zor günlerde güzel bir anı oldu.

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