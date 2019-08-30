Zafer Bayramı törenlerle kutlandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

Manyas'ta İlk tören Kaymakam Muhammed Kaya'nın makamında tebrikleri kabulüyle başladı, Atatürk Anıtı önünde ki tören ise Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Tancan Barçin'in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrası bir konuşma yapan Manyas İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen. Erdinç Boztepe "Bugün gerek yurt içi ve gerek yurt dışında yaptığı örnek çalışmalar, vatanına duyduğu sadakat milletine bağlılığı ile önemli bir kuruluş haline gelen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaferlerle dolu şanlı mazisinden ve yüce milletin sevgisinden ve desteğinden aldığı güçle bir ordu olmak kendisine verilen her türlü görevi başarıyla yerine getirebilmek için azim, inanç ve kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Törenlerde öğrencilerin şiirlerini okuması ve bayram tebrikleri yapıldı. Törene Cumhuriyet Savcısı Burak Anıl Akyüz, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldılar.