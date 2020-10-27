Zağnos Paşa Camisi etrafında su taşkınları önlenecek

Balıkesir'de şiddetli yağışlarda Zağnos Paşa Camisi etrafındaki su tahliye ızgaralarının tıkanması nedeniyle oluşan su taşkınlarının artık önüne geçilecek. Paşa Camisinden Deve Loncası'na kadar döşenen 1000 mm'lik yeni hat sayesinde yağmur suları Çay Deresi'ne akıtılacak.

Zağnos Paşa Camisi Meydan düzenlemeleri kapsamında başlatılan yağmur suyu deşarj hattı çalışmaları hızla ilerliyor. Zağnos Paşa Camisi etrafından yağışlı günlerde oluşan yüzeysel su birikintilerinin engellenmesi amacıyla 1000 mm'lik borular ile yaklaşık 650 metre yağmur suyu şebeke hattı döşeme çalışmaları devam ediyor. Deve Loncası civarından başlayan kazılar, Zağnos Paşa Camisine kadar ilerleyecek. Zağnos Paşa Camisi etrafında kanalizasyona bağlı olan yağmur suyu ızgaralarının tamamı iptal edilerek yeni oluşturulan 1000 mm'lik hatta yağmur suları direk olarak verilerek, Çay Deresi'ne aktarılacak. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında şiddetli yağışlarda su tahliye ızgaralarının tıkanmasının ve su taşkınlarının önüne geçilmiş olacak.

Kanalizasyon hatları da rehabilite ediliyor

Söz konusu yapım işi; 650 metre 1.000 mm, 600 mm ve 400 mm çapında yağmur suyu şebeke hatlarından oluşuyor. Aynı zamanda imalat esnasında mevcut kanalizasyon hatlarında rehabilitasyon çalışmaları da yapılarak yeni yağmur suyu hattı ile Zağnos Paşa Cami etrafında biriken yüzeysel yağmur sularının deşarjı sağlanıp, yağmur suyu ile alakalı sorunlar giderilecek. Çalışmalar program dahilinde kasım sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.