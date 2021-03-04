Zağnos Paşa Camisi'nde tarihi meydan ortaya çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir yandan meydan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da tarihi meydanı gölgede bırakan yapıları meydana kazandırıyor.

Zağnos Paşa Camisi'ne yakışan bir meydan inşa etmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı destekleriyle Anıtlar Kurulu ile istişare halinde çalışmalar yürüten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, önce bölgedeki alt yapı sorunlarını ortadan kaldırdı daha sonra da etrafındaki yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Bin 600 metrekarelik mevcut cami avlusunun kapasitesi birinci sınıf malzemeler kullanılarak 3 bin metrekareye çıkarıldı.

Tarihi dokuya ve çevreye saygılı olarak planlanan meydan; yeşil alanları ve dikilen ilave çınar ağaçlarıyla vatandaşların nefes alabilecekleri bir yer haline geliyor. Tarihi meydanın çevresindeki taşıt yolları ise doğal taşlarla kaplanarak yaya öncelikli bir dolaşım sağlanacak, taşıt trafiği yavaşlatılarak tarihi dokuya uygun bir çevre oluşturulacak.

Gölgede bırakan yapılar yıkılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir ziyareti sırasında incelemede bulunduğu meydanda, Zağnos Paşa Camisi'ni gölgeleyen binanın tıraşlanmasını istemişti. O binanın tıraşlanmasının ardından şimdi de alanda bulunan tarihi binanın üstüne daha sonradan yapılan ek kat tıraşlanarak Karaoğlan Mahallesi muhtarlık binasının da yıkımı gerçekleştirildi. Zağnos Paşa Camisi, Karesi Türbesi, Paşa Hamamı ve alanda bulunan tescilli yapı başta olmak üzere; tarihi yapıları bütünleştirecek proje kapsamında çalışmalar hızla ilerliyor.