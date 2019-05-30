Zağnospaşa Ortaokulundan yılsonu sergisi

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Zağnospaşa Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl boyu farklı tekniklerde yapılan çalışmaların yer aldığı serginin açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Görsel sanatlar öğretmenleri Mustafa Özçelik ve Fatma Yalçın rehberliğinde yıl boyunca uygulanan baskı, reprodüksiyon, tual, vitray, bez kukla çalışmalarının yer aldığı yılsonu sergisinin açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “2023 Eğitim Vizyonu kapsamında en önemli hedeflerimizden biri; okullarımızda kurulacak tasarım beceri atölyeleri ile çocuklarımızın düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirmek ve bu sayede öğrencilerimize kendilerini olumlu olarak ifade edebilecekleri fırsatlar ve araçlar sunmak. Bugün Zağnospaşa Ortaokulumuzda bunun bir örneğini görmek bizi ziyadesi ile mutlu etti. Görsel sanatlar öğretmenlerimiz Mustafa Özçelik ve Fatma Yalçın başta olmak üzere emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Program; öğrencilerce hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin ziyaretçiler tarafından gezilmesi ile sona erdi. Zağnospaşa Ortaokulunda gerçekleştirilen serginin açılışına; İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, idareci, öğretmen, öğrenciler ve veliler katıldı.