Zarar gören çiftçilere afet fonundan yardım

Manyas'ta geçtiğimiz Ağustos ayında yağan doludan zarar gören çiftçilerin, zararlarını telafi etmeleri için afet fonundan paraları yatırıldı.

Ağustos ayının son günü Manyas'a yağan dolu yağışında ekili alanları zarar gören çiftçilerin hesaplarına, Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan toplam 1 milyon 368 bin TL yatırıldığı belirtildi. AK Parti Manyas İlçe Başkanı Yücel Günay tarafından yapılan açıklamada, geçen Ağustos ayının son günü; ilçenin kırsal Kocagöl, Salur ve Akçaova mahallelerinde meydana gelen dolu yağışlarında, özellikle mısır ekili alanlar zarar gördüğü vurgulandı. Hasar tespit komisyonunca yapılan çalışmalar sonrası, 5 bin 800 dekar arazide belirli oranlarda zarar olduğu belirtilerek; Cumhurbaşkanlığı Afet Fonu'ndan yapılan 1 milyon 368 bin TL'lik yardımın, ekili alanlarında zarar meydana gelen toplam 166 çiftçinin hesaplarına yatırıldığı açıklandı.