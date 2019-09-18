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Zehirlenen öğrenciler hayati tehlike taşımıyor

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Sındırgı İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi İbrahim Ethem Akıncı İlkokulunda 60'a yakın öğrencinin kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye kaldırılması sonucunda meydana gelen olayda öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Yıldız, “İlk belirlemelere göre öğrencilerin sudan zehirlendiği şüphesi üzerinde duruluyor. Her ihtimale karşı yemek ve su numunelerinden örnekler alarak inceleme yapılıyor. Büyük olasılıkla suyla ilgili bir konu olabilir. Diğer okullarda yenilen aynı yemekten dolayı herhangi bir şikayet söz konusu olmadı. Sağlık açısından her türlü tedbir alındı ve yavrularımızın hayati tehlikeleri bulunmuyor” dedi.

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