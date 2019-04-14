Zeka Oyunları finalleri yapıldı

Erdek İlçesi'nde düzenlenen zeka oyunları yarışmalarında ilçeyi Balıkesir'de yapılacak yarışmalar da temsil edecek öğrenciler belli oldu. Zeka Oyunları yarışmaları Erdek Öğretmenevi'nde yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri, iki gün süren final yarışmalarında birbirleriyle yarıştı. Zeka Oyunları yarışmaları; 1. sınıflarda Hedef 4, 2.sınıflarda pratik bardaklar, 3. sınıflarda surakarta, 4. sınıflarda mangala, 5. sınıflarda reversi, 6. sınıflarda pentago, 7. sınıflarda mangala, 8. sınıflarda abalone kategorilerinde yapıldı. Dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ün de katıldığı törenle belgelerini aldılar. İl finalleri 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak.