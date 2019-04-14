İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Zeka Oyunları finalleri yapıldı

Erdek İlçesi’nde düzenlenen zeka oyunları yarışmalarında ilçeyi Balıkesir’de yapılacak yarışmalar da temsil edecek öğrenciler belli oldu.

Erdek İlçesi'nde düzenlenen zeka oyunları yarışmalarında ilçeyi Balıkesir'de yapılacak yarışmalar da temsil edecek öğrenciler belli oldu. Zeka Oyunları yarışmaları Erdek Öğretmenevi'nde yapılan final karşılaşmaları ile sona erdi.


İlkokul ve ortaokul öğrencileri, iki gün süren final yarışmalarında birbirleriyle yarıştı. Zeka Oyunları yarışmaları; 1. sınıflarda Hedef 4, 2.sınıflarda pratik bardaklar, 3. sınıflarda surakarta, 4. sınıflarda mangala, 5. sınıflarda reversi, 6. sınıflarda pentago, 7. sınıflarda mangala, 8. sınıflarda abalone kategorilerinde yapıldı. Dereceye giren öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz'ün de katıldığı törenle belgelerini aldılar. İl finalleri 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.