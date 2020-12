Zeytin ağacı kıyımı 2020'de de devam ediyor

Kazdağları'nın eteklerinde binlerce zeytin ağacı 2020'de kesildi.

Koronavirüs ile mücadele tüm dünyada hızlı bir şekilde devam ederken, içerdiği oleropin etken maddesi, zeytin yaprağı çayı ve zeytinyağı sabunu ile virüs ile mücadelede önemli bir yer alan zeytin ağaçları talan edilmeye davam ediyor. Özellikle Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi'nde Kazdağları eteklerindeki binlerce zeytin 2020 yılın içinde kesilerek ranta yenik düştü.

2020 yılı içinde Balıkesir'i Edremit ilçesinde çok miktarda zeytin ağacının kesildiği ve kesenlere cezalar yağdığını ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker “Bu bölge zeytincilikte çok önemli bir bölge. Sadece zeytincilikte değil, doğal yaşamıyla, çam ormanlarıyla, Kazdağı'yla, tarihi ile, mitolojisi ile çok önemli bir yer. Parası olan insanlar bu bölgeye gelerek parasıyla her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. Bölgeyi tanımadan, bölgeyi bilmeden, bölgenin kültürünü önemsemeden kendi kafalarına göre parasıyla her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Bu bizi hakikaten, gerçekten üzüyor. Derinden yaralıyor. çünkü malum yıllardan beri Türkiye Cumhuriyetinde 3573 Sayılı zeytinciliğin korunmasıyla ilgili bir kanun var. Bu zeytinlikleri parasıyla satın aldığı zaman zannediyor ki ağaçlar kendisinin olduğunu zannediyor. Ancak bu ağaçların sadece bizler bekçisiyiz. Her ne kadar bu zeytinlik bahçeler bizim olsa bile biz sadece bunların bekçisiyiz. Bunlar kanunla korunuyor. Ancak bu kanunla korunan zeytinliklerimizdeki zeytin ağaçlarını kesenlere kesilen cezalar yeterince yüksek değil. Dolayısıyla bu rakamlar küçük kaldığı için bu rakamlar üzerinden herkes zeytin ağaçlarını kesiyor ve bunun cezasını sonra öderim şeklinde düşünerek kesiyor. Yetkililerimizden özellikle devlet yetkililerimizden şunu rica ediyorum. Bu zeytin ağaçlarına kıyan insanlara da bir insana kıyıyormuş şeklinde düşünerek bu cezaların arttırılmasını istiyorum. Kesinlikle bu ağaçlara verilen büyük cezalardan sonra bu şekilde kıyımlara son verileceğine inanıyorum. Şu anda devletin vermiş olduğu ağaç başına ceza 200 lira civarında. Bunu da kesen kişi peşin ödediği zaman yüzde 25 indirimi var. Bu yüzde 25 indirimden dolayı bu cezalar caydırıcılığını kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla insanlar bu cezayı öderim ben bu ağacı da keserim şeklinde bir düşünce yapısıyla hareket ediyorlar. Zaman zaman bu ağaçların satımı için bizlere rayiç bedel olarak geldiğinde 60- 70- 80 yaşında, 100 yaşına kadar olan bir zeytin ağacının yetiştirme bedeli olarak bin ile bin 200 lira civarında bir bedel belirliyoruz ziraat odası olarak. Bunların cezalarının ancak bu rakamlara çıkarıldığı zaman ben inanıyorum ki gerçekten bu ağaçlar yerinde korunacaktır. Bölgenin bu talanına da dur diyeceğine inanıyorum” dedi.

2020 yılında Edremit bölgesinde yaklaşık bin ağacın kesildiğini ifade eden Ali Yılmaz Diker “2020 yılı içerisinde bu bölgede 56 kişi zeytin ağaçlarına kıyım yapmış. Bu 56 kişiye ağaç başına 200 lira ceza kesilmiş. Bu cezalar 15 gün içerisinde ödendiğinde bu cezalar yüzde 25 indirime girmiş ve 168 bin lira toplamda ceza kesmişiz. Ancak bu cezaları yeterli olarak görmüyorum. Cezaların bir an önce caydırıcı olacak şekilde yüksek rakamlarda tutulduğu zaman caydırıcılığının olacağına inanıyorum” diye konuştu.