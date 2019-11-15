Zeytin fidanları Koca Seyit Havalimanı'nda toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kocaseyit Havalimanı'na 138 zeytin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Edremit ilçesinde bulunan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'nda yapılan ağaç dikim törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Edremit Belediye Başkanı Vekili Ahmet Elman, Balıkesir Üniversitesi Edremit Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Abdullah Soykan, DHMİ Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, ilkokul öğrencileri, Sivil Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri, çalışanlar ve vatandaşlar katıldı.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada törene katılım gösterenlere teşekkür etti ve ağaç dikmenin önemine değindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bir öğrencimizin sosyal medya paylaşımı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği destekle 11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluştu. Biz, Balıkesir olarak 377 bin 42 fidan diktik. Gençlerimizle, çocuklarımızla hep beraber iki dönüm arazi üzerinde diktiğimiz fidanların meyvesini inşallah Kocaseyit Havalimanı'na geldiğimizde tadarız. Gençlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." Dedi.

Daha sonra törene katılanlar öğrenciler ile birlikte 2 dönüm arazi üzerine 138 adet zeytin ağacının dikimini gerçekleştirdiler.