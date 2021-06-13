Zeytin güvesi ile mücadele başladı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin güvesi zararlısına karşı tuzaklar kurulmaya başlandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mahsul kaybına sebep olan zeytin güvesinin sayımını yaparak ilaçlama zamanını tespit etmek hedefiyle tuzak kuruluyor. Ziraat Odası'nın ortak yürüttüğü çalışmalarla, bahçelerdeki zeytin güvelerinin zararlı boyuta ulaşıp ulaşmadığı belirlenecek. Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, "Zeytin güvesine karşı arazi çalışmalarına çıkarak buradaki zeytin üzerindeki sapa yakın yerde zeytin güvesinin yumurta bırakıp bırakmadığı ve tuzaklarda güve sayısının kontrollerini yapıyoruz. Buradaki zararlı eşiğine geldiği zaman zararlı boyutuna göre ilaçlama talimat verilmesi için bu çalışmalarımızı yerinde, mahallinde yapıyoruz. Haftada iki gün araziye çıkıyoruz. Önemli olan buradaki zeytini sapında tutabilmek, bu güvenin zeytin çekirdeğinin içine girmesini engellemek. Bununla ilgili gerekli ilaçlama zamanında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ilan ediyor ve biz de çiftçilerimize duyurularını yapıyoruz" dedi.

Bitki zararlıları uzmanı Ziraat Mühendisi Mustafa Öz "Sap dibine yumurta bırakma zamanı bizim için en önemli zamandır. Yumurtalardan çıkan larvalar sap dibinden çekirdeğe doğru girerek eylül ayında zeytinin dökülmesine sebep olmaktadır. Bunun takibini, ergin ve yumurta takibini yaparak bunun en uygun zamanını tespit edip üreticimize duyuruyoruz" diye konuştu.