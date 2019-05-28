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Zeytin güvesi mücadelesi başladı

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Zeytin Güvesi (Çiçek Nesli)” ve Zeytin Pamuklu Bit Zararlılarına karşı mücadele zamanı olduğu açıklayarak çalışmalara başladığını duyurdu.


İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada bu mücadelenin ruhsatlı tarım ilaçları ile yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Erdek'te yapılması gereken “Güney Marmara Zeytin Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Birliği” toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Geçtiğimiz pazartesi günü Öğretmen Evi salonunda gerçekleşmesi gereken toplantının, birliğin başkanı, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy'un Ankara'da bulunması nedeniyle bir başka tarihe bırakıldığı bildirildi.

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