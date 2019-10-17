Zeytin hasadında makineleşmeye destek

Balıkesir'in Edremit Ziraat Odası'ndan 31 üyeye hiç peşinatsız 2 yıl vadeli zeytin silkme makinesi verildi. 10 yıldır yapılan çalışma ile şimdiye kadar 300 adet zeytin silkme makinesi dağıtımı yapıldı.

Edremit Ziraat Odası'ndan 31 üyeye hiç peşinatsız 2 yıl vadeli zeytin silkme makinesi verildi. Dağıtılan makineler ile ilçede her sezon yaklaşık 150 bin ağaçta makinalı hasat yapılıyor. Konu hakkında bilgi veren Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, “10 seneden beri zeytin silkeleme aletlerini üyelerimizle buluşturuyoruz. Şimdiye kadar üyelerimize 300 tane zeytin silkeleme makinesi verdik. Nu sene de zeytin silkeleme aleti almak için 31 üyemiz başvurdu. Biz de hiç peşinatsız 2 yıl vadeli olarak üyelerimize zeytin silkeleme makinesi verdik. Üyelerimiz nu makinelerin parasının yarısını önümüzdeki yıl hasat sonunda diğer yarısını da 2 hasat sezonu sonunda iki taksitte ödeyecekler. 31 adet zeytin silkeme aleti demek bir makine ortalama 500 ağaç silkelese toplamda 15 bin tane zeytin ağacının sopadan kurtulması anlamına gelir. Zeytin üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

Ali Yılmaz Diker yapılan çalışma ile zeytin silkme makineleri sayesinde zeytin ağaçlarının sırık denilen sopalar ile dövülerek zeytin toplanmasının önüne geçilmeye ve daha kaliteli ve hızlı bir hasat yapmaya yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti.