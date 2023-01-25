Zeytin hırsızları jandarmanın çalışması ile yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit İlçe Jandarma Komutanlığının yürüttüğü önleyici faaliyetler sırasında zeytin hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, zeytin hırsızlığı ile mücadelede Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Edremit ilçesi Avcılar Mahallesinde icra edilen faaliyet dahilinde zeytinliklerden zeytin çalan C.S., S.D., ve E.K suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli üç şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi. Çalınan 600 kilogram zeytin tarla sahibine teslim edildi.