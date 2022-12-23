Zeytin işçisi kadın iki aracın çarpması sonucu öldü

Balıkesir'in Havran ilçesinde zeytin toplamak için yolun karşısına geçmeye çalışan zeytin işçisi kadın, iki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

A. Ş. idaresindeki 35 AJR 776 plakalı hafif ticari araç, Balıkesir-Çanakkale kara yolu Havran ilçesi yakınlarında zeytin işçilerini taşıyan midibüsten inerek çalışacağı zeytinliğe gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen 58 yaşındaki Ayşe İnkaya'ya çarptı. O sırada arkadan gelen plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bal köpüğü renginde bir otomobil de talihsiz kadın işçiye çarptı.

Olay yerindekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Sağlık, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen 112 Sağlık ekibi İnkaya'nın, kaza yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden İnkaya'nın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın ilk incelemesinin ardından Havran Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi

Kazadan sonra kaçan ikinci otomobili ile sürücüsünü bulmak için polis ve jandarma ekiplerince çalışmalar başladı.