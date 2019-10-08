İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin Koop. ortaklarına Bursa Fuar gezisi

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarını Bursa’da düzenlenen ’Tarım Fuarı’na götürüyor.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, ortaklarını Bursa'da düzenlenen 'Tarım Fuarı'na götürüyor.


Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 8 Ekim - 12 Ekim 2019 tarihleri arası Bursa da düzenlenecek Tarım Fuarı'na ortak üreticilerini götürme kararı aldı. Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nden yapılan açıklamada, zeytin üretiminde ve hasadında kullanılan araç gereç ve malzemelerin görülmesi, bilgi edinilmesi ve ihtiyaçların karşılanması amacı ile 9 Ekim 2019 Çarşamba günü, saat: 09.00 ile 17.30 saatleri arasında Bursa Tarım Fuarı'na gezi düzenlendiği bildirildi. Marmarabirlik Entegre Tesisleri de ziyaret edilecek şekilde Bursa'da ki fuara katılmak isteyen ortakların, kooperatife isim ve telefonlarını yazdırmaları gerektiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.