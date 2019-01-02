Zeytin Kooperatifi sezonu kapattı

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi zeytin alım sezonunu kapattı.

Marmarabirlik'e bağlı S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi ortakları, 2018/2019 zeytin alım kampanyası için kooperatife verdikleri rekolte beyanının ancak yüzde 35'i kadar ürün teslimatında bulundu.

Marmarabirlik'e bağlı S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi sezonu hedeflediği alıma ulaşmadı. Erdek ve Kapıdağ Yarımadası'nda zeytin rekoltesin de inanılmaz düşüş yaşandı. 2018/2019 zeytin alım kampanyasını 15 Ekim 2018 günü başlatan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2,5 aylık dönemde, Erdek merkez ve kırsal mahallelerde ikamet eden ortaklarından 4 bin 387 üretici ortağın verdiği, 7 milyon 500 bin kilo olarak beyan edilen rekolteden ancak yüzde 35'i kadar ürün alabildi.

Zeytin Kooperatifi, üretici ortaklarından sofralık 2 bin 156 ton, yağlık 389 ton olmak üzere toplam 2 bin 545 ton zeytin alındı. Üreticiden alınan toplam ürün bedeli 18 milyon 770 bin lira olduğu bildirilirken, üreticiye bugüne kadar 11 milyon 262 bin lira ödeme yapıldı.

2018/2019 zeytin alım kampanyasını değerlendiren Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, rekolteye 2 afetin etkili olduğunu söyledi. Darbeleri zeytin sineği ile mantar vuruğu olarak işaret eden Abdullah Şenol, “Her 2 afetten dolayı üretici ortakları verdiği rekolte beyan miktarının tutturmadı. 2018/2019 kampanya döneminin artık geride kaldı. Önümüzdeki kampanya döneminde bu sorunlarının yaşanmamasını ve 2019 yılında tüm zeytin üreticilerinin bolluk ve bereketli bir yıl geçirmesini diliyorum" dedi.