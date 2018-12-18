Zeytin Kümesi toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytin Kümesi kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye çapında ilk Zeytin Kümesi kurulmasının temelini atacak olan ve Edremit'te ilk kez başvurulacak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine katılan firmalardan taahhüt imzaları toplayarak Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru için son toplantı yapıldı.

Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Budak, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet H. Semerci, Edremit Ziraat Odası Genel Sekreteri Ali Yılmaz Diker, Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Mücahit Kıvrak ve zeytin-zeytinyağı sektöründe iş yapan şirket yetkilileri katıldı.