İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zeytin Kümesi toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Zeytin Kümesi kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Zeytin Kümesi kurulması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.


Türkiye çapında ilk Zeytin Kümesi kurulmasının temelini atacak olan ve Edremit'te ilk kez başvurulacak Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) projesine katılan firmalardan taahhüt imzaları toplayarak Ticaret Bakanlığı'na yapılacak başvuru için son toplantı yapıldı.


Toplantıya Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Tarım ve Orman İlçe Müdürü Recep Budak, Edremit Ticaret Odası Başkanı Coşkun Salon, Edremit Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet H. Semerci, Edremit Ziraat Odası Genel Sekreteri Ali Yılmaz Diker, Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Mücahit Kıvrak ve zeytin-zeytinyağı sektöründe iş yapan şirket yetkilileri katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.