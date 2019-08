"Zeytin şehri" fıstıkçılıkta da iddialı

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın da eşlik ettiği ziyarette, fabrika yetkilileri Vali Yazıcı'ya fabrikayı gezdirerek ürünlerin oluşum süreçleri hakkında bilgi verdi. Vali Yazıcı, gösterdiği ilgi ve verdiği bilgilerden dolayı fabrika yöneticilerine teşekkür ederek hayırlı ve bol kazançlar diledi. Vali Ersin Yazıcı ilk olarak Bağyüzü'ünde çam fıstığı fabrikasını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çam fıstığının bölge halkının gelir kaynağı olmasının yanı sıra ülkemiz için de millî bir servet olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Ziyaretimizde sofralarımızda tükettiğimiz hem lezzetli hem de besleyici çam fıstıklarının tüketiciye ulaşmadan önce geçtiği aşamaları tek tek gözlemledik. Balıkesir'de pek çok ürün çeşidi rahatlıkla yetiştirilebilmekle birlikte bunlardan bazıları özel öneme sahip. Çam fıstığı da Balıkesir için özel öneme sahip olan ürünlerden bir tanesidir. Bazı kırsal mahallelerimizin ana geçim kaynağını çam fıstığı teşkil etmektedir. Çam fıstığı bölge halkımızın gelir kaynağı olmasının yanı sıra ülkemiz içinde milli bir servet" dedi.

Vali Yazıcı daha sonra Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikasında incelemelerde bulundu.

Vali Ersin Yazıcı, zeytin ve zeytinyağının Balıkesir'in ekonomik ve sosyal hayatında önemli yeri bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de her geçen gün zeytinyağı tüketiminin artmakta olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir'e 'Türkiye'yi Doyuran İl' diyoruz. Her noktada her türlü zirai ürün bu şehrimizde üretilmektedir. Biz yaptığımız işin her zaman en iyisini yapmak zorundayız. Zeytinin, zeytinyağının üretimini, kalitesini arttırmak, marka oluşturmak üzere Balıkesir'de son yıllarda üreticilerimiz ve özel sektör iş birliğinde zeytinciliğin geliştirilmesi, verimlerinin yükseltilmesi ve zeytinyağı üretim tesislerinin modernleştirilmesi, kapasitelerinin arttırılması hususlarında değerli çalışmalar gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Göreve başladığı günden itibaren esnaf ve vatandaşlarla beraber olan Vali Yazıcı, "İlimizde ortak aklın birlikte yürütülmesi için vatandaşlarımız ve esnafımız ile sürekli iç içeyiz. Bizler her zaman esnafımızın ve halkımızın yanındayız. Bizim devlet olarak kapımız onlara her daim açıktır" dedi.