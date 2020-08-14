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“Zeytin sineği” ile mücadele zamanı

Erdek’te zeytin sineği zararlısıyla mücadele zamanı geldiğini ve üreticilerin ilaçlama çalışmalarına çalışmalarına başlanılması istendi.

Erdek'te zeytin sineği zararlısıyla mücadele zamanı geldiğini ve üreticilerin ilaçlama çalışmalarına çalışmalarına başlanılması istendi.


Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan tuzak kontrollerinde hava bağlı neminin yüksek olduğu yerlerde zeytin sineği popülasyonunda artış gözlendiğine dikkat çekildi. Meyvelerde vuruk kontrollerinin yapılarak ekonomik zarar seviyesini aşan bahçelerde zeytin sineği ilaçlamasına başlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, zeytin sineğine karşı tüm mevkilerde zirai mücadele zamanı gelmiştir. İlaçlamadan 7-10 gün sonra bahçelerin yeniden kontrol edilmesi ve yeni vurukların görülmesi halinde 2. tekerrür ilaçlama yapılması gerektiği bildirildi.

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