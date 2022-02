Zeytin Ülkesi Balıkesir'in lansmanı gerçekleştirildi

Anadolu topraklarında doğan; peynir, zeytin ve ekmek için kitap dizisi oluşturan Büyükşehir Belediyesi, Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un hazırladığı üçlemenin ikincisi olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lansmanı, Gömeç'te görkemli bir şekilde gerçekleştirdi.

Her yöresinde; ayrı bir kültürü, geleneği taşıyan Balıkesir'in ürün çeşitliğini, köklü geçmişini kayıt altına almak ve bu değerli mirası gelecek nesillere aktarabilmek için kitap çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lansmanını Gömeç'te gerçekleştirdi. “50 Peynirli Şehir Balıkesir” ile başlayan kitap yolculuğu “Zeytin Ülkesi Balıkesir” ile devam ederek üçlemenin, ikinci kitabı tamamlanmış oldu. Çalışmaları süren, içeriğinde; Balıkesir'in zengin ekmek çeşitlerinin, yapılış yöntemlerinin ve hikâyelerinin de yer alacağı ekmek kitabı ile de üçleme tamamlanacak.

Şehrin kadim geçmişinden bu güne geleneksel yöntemlerle yapılan; peynir, zeytin ve ekmek çeşitlerini kayıt alarak geçmişine saygı duruşunda bulunan Büyükşehir Belediyesi'nin, yazarlar Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber ile birlikte hazırladığı kitap serisi, alanında literatüre önemli katkılar sağlayacak.

Balıkesir'in tüm ilçeleri ve mahallelerinin zeytin ve ürünlerinin incelenmesi ile yerel-geleneksel ve endüstriyel üretim yöntemleri kullanılarak üretilen ürünlerin yer aldığı kitap; 300'den fazla yazılı ve sözlü kaynakla desteklenerek pek çok şair, yazar ve akademisyenin de katkılarıyla özenle hazırlandı. Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un 2019-2021 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalarla yazdığı kitabın ismine, Mehmet Başaran'ın “Yüreğin Sesi Zeytin Ülkesi” kitabının satırları ilham oldu.

Lansmanın açılış konuşmasını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in mutfağı çok zengin ve ovasında her şeyin üretildiği bir şehir olduğunu dile getirerek “Dünyada nadir bulunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemizde, 12 milyona yakın zeytin ağacıyla; Erdek'inden Marmara Adası'na, Paşalimanı'ndan Edremit'ine, Ayvalık'ından, Havran'ına kadar her yerinde kendine has zeytinlerimiz, zeytin ağaçlarımız var. Bunların her birinin bir hikâyesi var. Bu hikâyenin başlangıcından en son ürüne dönüşmüş, sofralarda farklı çeşitlere lezzet vermiş halini anlatan bir ürün. Kitap için 2 yıldır bu bölgelerde yoğun bir şekilde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Balıkesir'in, elde ettiği güzel bir şans bu kitap. Farklı noktalarda Balıkesir'i tanımak istiyorsanız ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabını okuyun. Balıkesir ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabını okuyun. Balıkesir'i tanımak istiyorsanız yakında çıkacak ekmek çeşitlerimizle ilgili bir kitap çalışmamız daha var yayınlandığında mutlaka okuyun.” dedi.

Bu üçlü serinin Balıkesir'e çok şey katacağının söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Balıkesir'in mutfağı çok ayrıcalıklı. Bu ayrıcalığı anlatmakta, eserlerden geçiyor. ‘50 Peynirli Balıkesir' kitabı, şehrimizin; peynir şehri, mandıra şehri olduğunu Türkiye'ye duyurdu, uluslararası da bir ödül aldı. ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabı da şehrimizin üreticisinin katma değer kazandığı, mutfağının farklı şekillerde herkese nimet olarak döndüğü başlangıç ürünü olur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu bir başlangıç olsun. Tüm dünyaya; zeytinimizi, peynirimizi tanıtalım.” diye konuştu.

Balıkesir'in, Türkiye'nin nadide şehirlerinden bir tanesi olduğunu ifade eden AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Birçok değeri, kıymeti var; zeytini, peyniri ve eti. Baktığınız zaman gastronomiye en çok yakışan şehirlerden bir tanesi. Kitapların kaleme alınmasına gerekli desteği veren ve şehir hafızasına kazandırılmasını sağlayan Yücel Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kitabın; şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

‘Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabının, tıpkı ‘50 Peynirli Şehir Balıkesir' gibi kalıcı bir eser olmasının yanında şehre çok katkı sağlayacağını belirten Neşe Aksoy Biber “Bu kıymetli şehir; sahip olduğu bu varlıklarla, bu kültürel mirasla hak ettiği yere ulaşsın. Biz, kitabımızı Balıkesir'e ve Türkiye'ye hem emanet ediyoruz hem armağan ediyoruz.” dedi.

‘50 Peynirli Şehir Balıkesir' kitabı gibi ‘Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabının da uluslararası çalışmalara kapı aralamasını temenni ettiklerini dile getiren Berrin Bal Onur “Bir şehir, ilk kez Türkiye topraklarında doğan üç kadim gıdaya, kitaplar üzerinden kültür serisi oluşturarak saygı duruşunda bulunuyor. Bu gurur; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait, çok teşekkür ediyoruz. Kitap çalışması boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen herkese ve Balıkesir Büyükşehir Belediye personeline de teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

Balıkesir'in zeytinciliğine dair eşsiz bir kaynak olan “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabının lansmanına Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile yazarlar; Berrin Bal Onur ve Neşe Biber Aksoy'un yanı sıra Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, zeytin işletmecileri, gastronomi uzmanları, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle, vatandaşlar katılım gösterdi.