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Zeytin üreticileri bilgilendirildi

Erdek Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Erdek İlçesi’ne bağlı Paşalimanı Adası’na giderek, zeytin üreticilerine bilgi verdiler.

Erdek Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli Erdek İlçesi'ne bağlı Paşalimanı Adası'na giderek, zeytin üreticilerine bilgi verdiler.


Yetkililer Paşalimanı Adası'ndaki Paşaliman, Balıklı, Tuzla, Harmanlı ve Poyrazlı Kırsal Mahallelerini ziyaret ederek çiftçilerle bir araya gelen Erdek Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri, zeytin bölgelerinde hastalık ve zararlılara yönelik mücadele tekniklerini ayrıntılı olarak anlattı. Zeytin hastalık ve zararlılarına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol ederek ruhsatlı ürünler ile mücadele yapmalarını öneren Erdek Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, zeytin bahçelerinde zararlı popülasyonların dönem itibariyle yüksek seyrettiğini vurgulayarak, üreticilerin verilen ilaçlama ilanlarına göre mücadele etmelerini istedi. Zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadelenin yanı sıra gübreleme tekniklerini anlatan görevliler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında da çiftçilerle karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu.

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