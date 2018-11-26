Zeytin üreticileri yağ fiyatlarının düşüklüğünden şikayetçi

Burhaniye de Federasyon Başkanı Yahya Ağacık'ın öncülüğünde bir araya gelen dernek başkanları bir dizi kararlar alırken, kararların Tarım ve Orman Bakanlığına iletileceği açıklandı.

Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği başkanlarının içinde yer aldığı, Edremit Körfezi Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekler Federasyonu'nun hazırladığı basın açıklamasında şunlara yer verildi. “Ne yazık ki 2018 ürün hasadının sonlarına geldiğimiz ve içinde bulunduğumuz Kasım ayı itibariyle Edremit Körfez bölgemiz naturel zeytinyağlarının toptan alım ve satım fiyatları çok ağır ve kötü bir etkilenme sürecine girmiştir. Ana geçim kaynağı zeytinyağı üretimi ve turizm olan bölgemizde bu durum çok derin bir yara açmış bulunmaktadır. Gerek küçük ve gerekse büyük zeytin/zeytinyağı üreticilerimiz ile fabrika sahiplerinin direkt olarak üretim maliyetlerine %40-%45 oranlarında yansıyan enflasyon etkisine ilaveten ürettikleri ürünlerin fiyatlarının sebebi anlaşılamayan bir biçimde, 2017 yılı piyasa alım fiyatlarıyla aynı seviyede tutulması ve hatta bazı tacirler tarafından 2017 fiyatlarının %15 ila %20 altına çekilmiş durumda olması bölgemizde büyük hayal kırıklığı oluşturmuştur.” denildi.