Zeytin üreticine 7 milyon 724 bin ödeme

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim 2020'de başlayan ürün alım kampanyasında 7 milyon 724 bin 300 liralık 3 milyon 635 bin kilo ürün alımı gerçekleştirildi. 26 Ekim 2020 tarihinden itibaren ortaklardan ürün alımlarına başlayan Ödemeler ortakların Ziraat Bankası'nda bulunan hesaplarına yatırılacak.

Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Abdullah Şenol, “26 Ekim 2020 tarihinde başlayan kampanyada, 30 Kasım itibariyle 2 bin 461 ortaktan 2 milyon 979 bin kilogram sofralık, 656 bin kilogram yağlık olmak üzere toplamda 3 milyon 635 bin kilogram zeytin alımı gerçekleştirdik. Alınan ürünün TL bazındaki değeri ise 29 milyon 131 bin TL'dir. Ödeme planı kapsamında, 20 Kasım 2020 tarihinde ortaklarımıza 4 milyon 415 bin 200 TL ödeme yaptık. 4 Aralık 2020 tarihinde yapacağımız 7 milyon 724 bin 300 TL ödemeyle birlikte ortaklarımıza toplamda 12 milyon 139 bin 500 TL ödeme yapmış olacağız” dedi.